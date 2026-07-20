Dos allanamientos realizados en el marco de una causa por robo permitieron recuperar una bicicleta sustraída y secuestrar droga en distintos domicilios de Mar del Plata.

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La investigación comenzó después de que delincuentes ingresaran durante la madrugada a una vivienda del barrio Las Margaritas, de donde se llevaron un televisor y una bicicleta antes de escapar.

Durante uno de los operativos, realizado en la zona de Planes al 700, la Policía encontró una bicicleta rodado 29 y un juego completo de frenos Shimano Alivio, elementos relacionados con el hecho investigado.

El ocupante de la vivienda fue notificado por una causa de robo agravado y luego quedó en libertad, de acuerdo con lo dispuesto por la Justicia.

En el segundo domicilio, ubicado sobre Rodríguez, entre Gallo y Gurrieri, los efectivos secuestraron cogollos de cannabis, una balanza de precisión y otros elementos considerados de interés.

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La Fiscalía de Estupefacientes notificó a los involucrados por una infracción a la Ley 23.737 y dispuso que recuperaran la libertad, sin ordenar medidas restrictivas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Subcomisaría Camet y el Grupo GAD, por orden del Juzgado de Garantías N.º 4.

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