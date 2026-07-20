Una mujer de 54 años fue aprehendida después de atropellar a un hombre de 52 años y a un adolescente de 15 en la esquina de Catamarca y Moreno, en pleno centro de Mar del Plata.

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El hecho ocurrió cuando un Peugeot 206 embistió a la víctima, de 52 años. Tras un llamado al 911, personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar.

El hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos con politraumatismos, mientras que el joven fue derivado a la Clínica Colón con traumatismo de cráneo grave.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que la conductora circulaba con una licencia de conducir presuntamente falsa. Además, personal de Tránsito Municipal secuestró el automóvil porque no contaba con la documentación habilitante.

La Fiscalía interviniente ordenó la aprehensión de la mujer por lesiones culposas y falsificación de documento público. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad Penal N.º 50 y notificada de la formación de la causa.

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