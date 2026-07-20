La intervención comenzó tras el aviso de un vecino que denunció la presencia de un hombre en aparente estado de ebriedad que hostigaba a las personas que circulaban por el sector.

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Al llegar al lugar, el sospechoso golpeó uno de los espejos retrovisores de un móvil municipal e intentó escapar a pie. Sin embargo, fue interceptado por los agentes y, durante una requisa preventiva realizada junto a personal policial, encontraron entre sus pertenencias un elemento cortopunzante y una pipa utilizada para el consumo de sustancias.

De acuerdo con el parte oficial, el hombre mantuvo una actitud agresiva durante todo el procedimiento, por lo que fue esposado para resguardar la integridad del personal, de terceros y de sí mismo. Incluso, una vez reducido, continuó resistiéndose, golpeando reiteradamente su cabeza contra el vehículo municipal e intentando impedir el traslado mediante forcejeos.

Con apoyo de un móvil policial solicitado a través del 911, el detenido fue trasladado a la Comisaría Novena, donde quedaron a cargo las actuaciones correspondientes.

Desde el municipio recordaron que la línea de WhatsApp para denuncias, 223 340-6177, funciona las 24 horas y permite a los vecinos informar situaciones en tiempo real mediante el envío de ubicación, fotografías y videos.

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