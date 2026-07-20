Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la madrugada de este lunes, acusado de participar en el robo a mano armada de una motocicleta en inmediaciones de avenida Constitución y Millán. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Séptima con apoyo del Comando de Patrullas.

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El hecho ocurrió cerca de las 4, cuando un llamado al 911 alertó que dos delincuentes estaban robando una Honda CGL 150 cc perteneciente a un joven de 21 años. A partir de esa comunicación, los efectivos desplegaron un operativo que permitió interceptar a uno de los sospechosos.

Al momento de la aprehensión, el hombre circulaba en una Honda CG 150 Titan y tenía en su poder un teléfono celular Samsung, elementos que fueron secuestrados por la Policía.

En tanto, el segundo involucrado consiguió escapar a bordo de la motocicleta sustraída. Por estas horas, los investigadores continúan con las tareas para identificarlo, detenerlo y recuperar el rodado.

La Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal Ana Caro, dispuso la formación de una causa por **robo de motovehículo agravado por el uso de un arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada**, notificó al detenido de la formación de la causa en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y ordenó su traslado a sede judicial.



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