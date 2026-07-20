Dos hombres de 20 y 27 años fueron detenidos durante la madrugada de este lunes después de ingresar a un galpón de una ferretería ubicado sobre la avenida Constitución, entre Lasalle y Calasanz.

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Todo comenzó cerca de las 4.30, cuando un llamado al 911 alertó que había personas dentro del predio. Al llegar, la Policía encontró a uno de los sospechosos afuera del lugar y al otro dentro del depósito.

En el galpón hallaron una escalera de cuatro escalones, una cinta métrica, dos linternas y un pico de bronce para soldar. Según se informó, los objetos habían sido preparados para ser retirados.

La Justicia inició una causa por robo agravado por escalamiento. Los dos hombres fueron trasladados a sede judicial para prestar declaración.

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