Un hombre de 31 años fue detenido por personal de la Comisaría Primera de Mar del Plata, acusado de cometer un robo a mano armada en un kiosco ubicado sobre avenida Luro al 3000. Tras su captura, la investigación permitió esclarecer otros cinco asaltos a comercios registrados en diferentes puntos de la ciudad durante los últimos meses.

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El hecho que derivó en su detención ocurrió el 19 de julio, cuando un llamado al 911 alertó sobre un robo en un kiosco. De acuerdo con la investigación, el delincuente ingresó al local, amenazó con un arma de fuego a la empleada y le exigió la recaudación antes de escapar a pie.

Con la descripción aportada por la víctima, el seguimiento realizado por un empleado de seguridad de la cadena de kioscos y un rápido operativo policial, efectivos del Comando de Patrullas lograron interceptarlo en la zona de las avenidas Luro e Independencia.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola calibre .22 tipo Browning Pocket y 170.100 pesos en efectivo, dinero que fue reconocido por el responsable del comercio y devuelto por orden judicial.

La fiscal de Flagrancia, Ana Caro, ordenó la formación de una causa por robo agravado por el uso de arma no verificada para el disparo, el traslado del acusado a la Unidad Penal Nº 44 y el envío del arma a Policía Científica para la realización de las pericias correspondientes.

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Cinco robos esclarecidos

A partir de la detención, el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Primera analizó cámaras de seguridad, fotografías, características físicas, vestimenta y el modo de actuar del sospechoso. Ese trabajo permitió atribuirle otros cinco robos cometidos entre abril y julio.

Entre ellos figura un asalto ocurrido el 17 de julio en un kiosco de avenida Juan B. Justo al 2500; otro registrado el 23 de junio en un comercio de avenida Colón al 2000, donde utilizó un arma blanca y protagonizó un forcejeo con el empleado; y un robo cometido el 21 de abril en otro kiosco de avenida Colón.

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Además, los investigadores lo vincularon con dos hechos ocurridos el 20 de abril: uno en un drugstore de Sarmiento al 2700 y otro en un kiosco de avenida Juan B. Justo, ambos bajo una modalidad similar.

Según la pesquisa, en todos los casos el acusado elegía pequeños comercios, ingresaba con el rostro parcialmente cubierto, intimidaba a los empleados con un arma y escapaba rápidamente con el dinero de la caja.

Las actuaciones fueron remitidas a la UFI Nº 14, a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, quien dispuso notificar al imputado por cinco hechos de robo calificado, que quedaron incorporados a la investigación.