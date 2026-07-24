robo motocicletas

Intentaron robar una moto en el centro y uno de los sospechosos fue detenido
El joven, de 18 años, fue alcanzado tras una persecución. Su acompañante logró escapar y la moto fue recuperada.
El joven, de 18 años, fue alcanzado tras una persecución. Su acompañante logró escapar y la moto fue recuperada.
El sospechoso fue localizado tras un operativo coordinado entre la Policía y el Centro de Operaciones y Monitoreo. La víctima reconoció el rodado robado y aportó la documentación correspondiente.
El hecho ocurrió en la zona del barrio Zacagnini. Tanto el rodado como elementos sustraídos fueron recuperados.
Los adolescentes, de 15 y 16 años, fueron interceptados luego de una persecución policial en la zona de Batán. Recuperaron las dos motocicletas sustraídas durante el asalto.
Tienen 15 años y fueron interceptados por vecinos luego de sustraer un motovehículo que estaba estacionado y asegurado con cadena. La Policía secuestró herramientas presuntamente utilizadas en el hecho.
En barrio Cerrito Sur, el personal policial recobró un vehículo robado el 19 de marzo.
Fueron detectados por las cámaras del COM.
Los compañeros de trabajo de la víctima lograron ubicar el vehículo y le dieron aviso a la policía.
El vehículo tenía pedido de secuestro por hurto desde febrero. El conductor fue aprehendido durante un operativo policial.
Los delincuentes tienen 19 años y desguazaban el rodado en el barrio Belgrano.
Tienen 15 y 17 años de edad.
El rodado secuestrado era manejado por una mujer de 33 años en La Quebrada entre Vecinos Unidos y El Mirador.