Un adolescente de 16 años fue aprehendido durante en el barrio San Cayetano luego de ser interceptado mientras conducía una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por robo.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), que desarrollaba tareas de prevención en ese sector de la zona oeste de la ciudad. Durante una recorrida por calles del barrio San Cayetano, los efectivos observaron una motocicleta de alta cilindrada circulando en contramano por Grecia, a gran velocidad, sin patente colocada y conducida por un joven que tampoco llevaba casco de seguridad.

Ante esta situación, los uniformados intentaron detener la marcha del vehículo mediante señales lumínicas y sonoras. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso a la orden policial y continuó su recorrido.

Tras un breve seguimiento, fue finalmente interceptado en inmediaciones de las calles Nasser y Belgrano, también dentro del barrio San Cayetano. Al ser identificado, se comprobó que tenía 16 años y que no contaba con licencia de conducir ni documentación que acreditara la propiedad de la motocicleta.

Los efectivos determinaron que el rodado era una Bajaj Dominar de color negro con detalles blancos. Al verificar la numeración del motor mediante el sistema informático policial, constataron que registraba un pedido de secuestro activo desde el 24 de marzo de 2026 por una causa de robo, solicitado por la Comisaría Primera de Mar del Plata.

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Tras la consulta con la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, se dispuso la aprehensión del menor bajo la imputación de encubrimiento y el secuestro de la motocicleta.

Posteriormente, la Justicia ordenó la constatación de domicilio y la entrega del adolescente a sus progenitores, quedando citado para comparecer ante la fiscalía interviniente.

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