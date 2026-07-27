Un hombre de 50 años fue detenido este lunes en Mar del Plata, acusado de agredir a su pareja y escapar en una camioneta. La aprehensión se produjo tras una breve persecución policial en el barrio Nueva Pompeya, donde además se comprobó que conducía con 1,45 gramos de alcohol por litro de sangre.

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El hecho comenzó a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un episodio de violencia de género en una vivienda de la zona. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas entrevistaron a la víctima, una mujer de 44 años, quien relató que, tras una discusión, su conviviente la golpeó en los brazos y la mordió antes de retirarse del domicilio a bordo de una Fiat Fiorino.

Mientras los policías asistían a la mujer, observaron que el vehículo del sospechoso pasaba por el frente de la vivienda. Al advertir la presencia policial, el conductor aceleró e intentó darse a la fuga, aunque fue interceptado pocos minutos después en la esquina de Ituzaingó y La Pampa.

Durante el procedimiento, los efectivos constataron que el hombre presentaba un fuerte aliento etílico. Personal de Tránsito Municipal le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,45 gramos de alcohol en sangre, por lo que la camioneta fue secuestrada.

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La víctima fue trasladada a la dependencia policial, donde radicó la denuncia y solicitó el avance de la acción penal.

La causa quedó a cargo de la UFIJE de Flagrancia, conducida por la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la imputación por **lesiones leves agravadas por el vínculo**, el alojamiento del acusado en la Unidad Penal N° 44 y su posterior traslado a sede judicial.



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