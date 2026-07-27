La investigación comenzó luego de que un hombre de 38 años fuera baleado en ambas piernas cuando llegó a una vivienda ubicada sobre la calle San Martín al 11200. La víctima fue trasladada a un centro asistencial y logró identificar a los presuntos autores del ataque, lo que permitió orientar rápidamente la pesquisa.

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Con las pruebas reunidas por personal de la Comisaría 12ª, el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Policía Local y el FBA, la Fiscalía Nº 6, a cargo de la fiscal Romina Díaz, ordenó un allanamiento de urgencia en el inmueble desde donde se habrían efectuado los disparos.

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Durante el operativo, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 Special marca Taurus, una importante cantidad de municiones, vainas servidas, un handy, cuchillas y otros elementos de interés para la causa. Además, fue aprehendida una mujer de 35 años y, posteriormente, un joven de 24, ambos acusados de los delitos de abuso de arma de fuego y lesiones graves.

En el mismo allanamiento, los policías encontraron importantes cortes de carne de aparente origen ovino, lo que motivó su vinculación con una investigación iniciada el 25 de julio por el robo de cuatro ovejas y tres corderos de un establecimiento rural ubicado también sobre la calle San Martín.

Ante ese hallazgo, se secuestró la carne y otros elementos relacionados con la causa por abigeato, mientras los investigadores buscan determinar su procedencia y establecer si los detenidos también participaron de ese hecho.

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Los dos imputados permanecen a disposición de la Justicia y la investigación continúa bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 6.

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