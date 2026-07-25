Efectivos de la Comisaría Séptima recuperaron un automóvil robado durante un violento asalto, tras un operativo realizado en una vivienda ubicada en el barrio López de Gomara, donde el vehículo había sido ocultado. El principal sospechoso escapó por el patio trasero de la propiedad.

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El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo con apoyo de agentes de las comisarías Decimoquinta y Decimosexta, quienes lograron secuestrar un Fiat Cronos sustraído horas antes en la zona norte de la ciudad.

La investigación incluyó tareas de campo, toma de testimonios y análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, lo que permitió establecer la ubicación del rodado en el inmueble mencionado, en Rizzuto al 300.

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Durante una consigna policial previa en las inmediaciones, los efectivos detectaron la llegada de un sujeto cuyas características coincidían con las de uno de los sospechosos. Al advertir la presencia policial y oír la voz de alto, el hombre desobedeció la orden, ingresó a la vivienda y escapó por los patios de propiedades vecinas.

Ante el riesgo de fuga, se dispuso un allanamiento de urgencia que permitió el ingreso al domicilio, donde se logró incautar el vehículo, el cual tenía pedido de secuestro activo tras la denuncia radicada ese mismo día. En el lugar fue identificada una mujer de 50 años, aunque no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad en su contra.

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El automóvil será restituido a su propietario una vez finalizados los peritajes correspondientes, mientras que continúan los operativos para localizar al prófugo y posibles cómplices.

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