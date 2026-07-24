Un hombre fue aprehendido luego de amenazar, resistirse e intentar agredir al personal municipal durante un operativo realizado en la zona de Diagonal Pueyrredón, entre Belgrano y Rivadavia.

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Según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de General Pueyrredon, agentes de la Patrulla Municipal detectaron al individuo mientras exigía dinero a los conductores para permitirles estacionar en el sector.

Durante la identificación, el personal constató que llevaba entre sus pertenencias una pipa utilizada para consumo y un elemento punzante de empuje.

Cuando los agentes le indicaron que debía retirarse, el hombre se negó a cumplir la orden y comenzó a amenazar al personal que participaba del procedimiento.

Ante su actitud violenta, efectivos policiales le colocaron esposas de seguridad. Sin embargo, el individuo continuó resistiéndose e intentó golpear con un cabezazo a uno de los trabajadores municipales.

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Finalmente, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

Desde el Municipio recordaron que la línea de WhatsApp 223 340 6177 funciona las 24 horas para recibir denuncias. Los vecinos pueden enviar ubicación, fotografías y videos que permitan facilitar la intervención de los equipos municipales.

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