Intentó robar en un taller de Las Heras y fue retenido por el dueño
Un hombre de 25 años fue sorprendido cuando llevaba un perfil galvanizado de unos 12 metros. El propietario lo retuvo hasta la llegada de la Policía.
Un hombre de 25 años fue aprehendido luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar materiales de un taller mecánico ubicado en la zona de Güiraldes al 8600, en el barrio Las Heras.
El hecho comenzó cuando el sistema de seguridad privado del lugar detectó el ingreso de una persona desconocida al predio y envió una alerta al propietario. Cuando se dirigía hacia el taller, el hombre observó a un sospechoso que trasladaba un perfil galvanizado de aproximadamente 12 metros de largo.
El dueño reconoció el material como propio y advirtió que la persona coincidía con las imágenes registradas por las cámaras del sistema de alarma. Ante esta situación, logró retenerlo hasta la llegada de efectivos del Comando de Patrullas.
Una vez en el lugar, los policías constataron lo ocurrido y aprehendieron al sospechoso. Además, verificaron que habría ingresado al taller luego de trepar un muro perimetral de aproximadamente dos metros y medio de altura.
La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, inició una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. También dispuso el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.