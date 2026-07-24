Un hombre de 25 años fue aprehendido luego de ser sorprendido cuando presuntamente intentaba robar materiales de un taller mecánico ubicado en la zona de Güiraldes al 8600, en el barrio Las Heras.

Ads

El hecho comenzó cuando el sistema de seguridad privado del lugar detectó el ingreso de una persona desconocida al predio y envió una alerta al propietario. Cuando se dirigía hacia el taller, el hombre observó a un sospechoso que trasladaba un perfil galvanizado de aproximadamente 12 metros de largo.

El dueño reconoció el material como propio y advirtió que la persona coincidía con las imágenes registradas por las cámaras del sistema de alarma. Ante esta situación, logró retenerlo hasta la llegada de efectivos del Comando de Patrullas.

Una vez en el lugar, los policías constataron lo ocurrido y aprehendieron al sospechoso. Además, verificaron que habría ingresado al taller luego de trepar un muro perimetral de aproximadamente dos metros y medio de altura.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, inició una causa por hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa. También dispuso el traslado del acusado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.

Ads

Puede interesarte

Ads