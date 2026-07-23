Un joven de 24 años fue aprehendido luego de ser sorprendido circulando en una motocicleta que tenía un pedido de secuestro activo por robo.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta en la zona de avenida Jara y Saavedra. Los efectivos observaron que el motociclista circulaba a alta velocidad, sin la chapa patente colocada y con el casco apoyado en el codo, por lo que decidieron seguirlo e interceptarlo.

Una vez detenido, los policías verificaron los datos de la motocicleta en el sistema informático y comprobaron que el rodado registraba un pedido de secuestro activo por un robo denunciado en enero de 2026.

Tras la consulta con la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, se dispuso la aprehensión del joven, la formación de una causa por el delito de encubrimiento y el secuestro de la motocicleta.

Luego de cumplirse las actuaciones de rigor, el imputado recuperó la libertad, de acuerdo con lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras la investigación continúa.

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