Dos menores de 14 y 17 años fueron aprehendidos anoche, acusados de intentar robar un automóvil en la vía pública, tras un operativo policial iniciado por una alerta al 911 en la zona de Punta Mogotes.

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Al arribar a Giacobini al 2100, personal del Comando de Patrullas constató la presencia de tres individuos que, al advertir la llegada de los móviles, se dieron a la fuga a pie. Con los datos recabados, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo de cerrojo que permitió interceptar a dos de los sospechosos en la intersección de avenida Fortunato de la Plaza y Piedra Buena.

Durante el procedimiento, los efectivos realizaron el palpado e identificación de los adolescentes, constatando que llevaban consigo elementos cuya procedencia no pudieron justificar, entre ellos el frente de un estéreo y un frasco de colonia.

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En paralelo, otra comisión policial verificó daños en un automóvil Mercedes-Benz 230 estacionado en la vía pública, que presentaba la cerradura forzada, ventanillas rotas y destrozos en el tambor del encendido, la columna de dirección y el tablero.

El propietario del rodado reconoció los objetos secuestrados como propios, confirmando la vinculación de los jóvenes con el intento de robo.

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La causa quedó a cargo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, bajo las directivas del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, quien convalidó la aprehensión por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda en grado de tentativa y dispuso el traslado de los imputados al Centro Especializado de Aprehensión

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