Un joven de 22 años fue aprehendido durante un operativo de prevención luego de ser interceptado mientras circulaba en una motocicleta con pedido de secuestro activo por robo. El procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en la noche del martes.

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Todo comenzó cuando los policías observaron una Honda Wave roja, sin patente colocada, que circulaba por la zona de avenida Mario Bravo y José Hernández con dos ocupantes, ambos sin casco reglamentario.

Al advertir la presencia del móvil policial, el conductor intentó evadir el control, mientras que el acompañante descendió del vehículo y escapó a pie, logrando perderse de vista. Tras un breve seguimiento, el motociclista fue interceptado en Rondeau, entre Benito Lynch y José Hernández.

Al consultar la numeración del rodado en el sistema informático policial, los efectivos constataron que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo por el delito de robo, emitido por la Comisaría Cuarta el 23 de mayo de 2026.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Carlos Russo Vicente, dispuso la formación de una causa por encubrimiento, el secuestro de la motocicleta, la notificación del imputado en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal y su posterior presentación en sede judicial.

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