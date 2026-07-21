La Justicia Federal dictó condenas de hasta 4 años y 6 meses de prisión y otorgó una suspensión del proceso a prueba para tres implicados en una causa por narcotráfico en Mar del Plata. La investigación se resolvió en menos de ocho meses mediante un acuerdo entre la fiscalía y las defensas, y permitió desarticular una organización dedicada a la producción de drogas sintéticas y al cultivo a gran escala de cannabis.

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El expediente se inició a partir de una alerta internacional emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, que detectó en el aeropuerto de Ezeiza tres encomiendas provenientes de Shanghái con matrices y piezas metálicas destinadas a la fabricación de pastillas de éxtasis.

A partir del seguimiento de esos envíos, la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Mar del Plata, conducida por el fiscal federal Santiago Eyherabide, quien reunió los elementos necesarios para ordenar los allanamientos realizados el 19 de marzo.

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Durante los operativos, las fuerzas federales secuestraron más de 800 plantas y plantines de cannabis en distintos puntos de la ciudad. En una vivienda del sector portuario atribuida a E.E.S. se hallaron 112 plantas y 204 plantines, además de una camioneta de alta gama. En paralelo, en su domicilio de Playa Grande se incautaron más de 200 gramos de sustancia con cannabinoides.

El procedimiento de mayor magnitud se concretó en un predio ubicado en Champagnat y Ayacucho, donde se desmanteló un vivero con 277 plantas adultas, 220 plantines y un revólver calibre 38 en poder de A.N.M.

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Con las pruebas reunidas, el juez federal de Garantías homologó el acuerdo procesal. En ese marco, E.E.S. fue condenado a 4 años y 3 meses de prisión por cultivo y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, además de confabulación para la producción de drogas sintéticas.

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Por su parte, A.N.M. recibió una pena de 4 años y 6 meses de cárcel por cultivo de estupefacientes y portación de arma de guerra. En tanto, F.N.R. accedió a una probation por dos años, bajo reglas de conducta, con el decomiso de USD 1700 secuestrados durante el operativo.

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