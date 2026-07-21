Demoraron a un adolescente de 15 años cuando intentaba retirar una camioneta robada
El menor fue interceptado mientras intentaba ingresar a una Ford EcoSport con pedido de secuestro.
Un adolescente de 15 años fue demorado este martes cuando intentaba retirar una Ford EcoSport que había sido robada horas antes en Mar del Plata.
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Cuarta durante una investigación desarrollada en jurisdicción de la Comisaría Sexta.
La investigación comenzó tras la denuncia por el robo del vehículo. Gracias a la información aportada por el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) sobre el último recorrido de la camioneta, los efectivos lograron localizarla correctamente estacionada en las inmediaciones del Polideportivo Municipal Libertad, ubicado en Ituzaingó al 8300.
Ante esa situación, policías de la Comisaría Cuarta, junto al Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Sexta, montaron una vigilancia encubierta en la zona.
Horas más tarde, observaron que un adolescente se acercó al vehículo y, utilizando una llave, desactivó el sistema de cierre centralizado con la intención de ingresar a la camioneta. En ese momento fue interceptado y demorado por el personal policial.
La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 4, a cargo del fiscal Marcelo Yáñez Urrutia, dispuso la formación de una causa por encubrimiento, el secuestro de la Ford EcoSport y el traslado del adolescente al Centro Especializado de Aprehensión (CEA).