Personal de la Comisaría Undécima, en conjunto con efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) e Infantería, llevó adelante dos allanamientos en el marco de una causa por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego en Mar del Plata.

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La investigación se originó a partir de la denuncia de un joven de 24 años, quien aseguró que dos hombres se presentaron en su domicilio, exhibieron un arma corta y efectuaron múltiples disparos. Uno de los proyectiles impactó en el acceso a la cochera de la vivienda.

Según detalló la víctima, el ataque estaría vinculado a un conflicto previo con los agresores. En ese contexto, aportó material fílmico que resultó determinante para el avance de la causa. A partir del análisis de esas imágenes y tareas de inteligencia, los investigadores lograron identificar los domicilios vinculados a los sospechosos.

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Durante el primero de los procedimientos, los efectivos localizaron a dos hombres de 26 y 28 años. En el lugar se secuestró la indumentaria presuntamente utilizada durante el hecho, teléfonos celulares y un automóvil Citroën C4 Lounge que habría sido empleado para movilizarse al momento del ataque.

La Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales convalidó las actuaciones y dispuso la aprehensión de ambos implicados. Sin embargo, en el marco de lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal, los imputados recuperaron la libertad tras ser notificados de la formación de la causa.

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El segundo allanamiento realizado en simultáneo arrojó resultado negativo. La investigación continúa con el objetivo de determinar las responsabilidades penales y el origen del arma utilizada en el hecho.

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