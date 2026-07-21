Identificaron a sospechosos por un ataque a balazos y secuestraron un auto
Dos hombres fueron aprehendidos tras allanamientos por amenazas con arma de fuego. Además, secuestraron celulares y ropa.
Dos hombres fueron aprehendidos tras allanamientos por amenazas con arma de fuego. Además, secuestraron celulares y ropa.
Ocurrió en una casa del barrio Jorge Newbery. Un subteniente sufrió una caída que le provocó lesiones en el brazo y en el hombro izquierdo.
El aviso fue recibido a través del 911 y derivó en la activación del protocolo de seguridad. Alumnos, docentes y personal fueron evacuados mientras se realizaba la inspección del edificio.
Ocurrió en la zona de Saavedra y Córdoba. El acusado portaba una tijera con la que habría intimidado a empleados y personas que ingresaban al comercio.
Ocurrió en el barrio General San Martín, La víctima presentaba lesiones y el agresor tenía una restricción de acercamiento vigente.
La sanción económica busca cubrir los costos del operativo policial desplegado tras el llamado que obligó a evacuar una escuela.
La advertencia fue hallada en un baño del establecimiento y activó el protocolo de seguridad. Interviene la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 por intimidación pública.
En distintos distritos ya identificaron a estudiantes involucrados. La Justicia evalúa cobrar a las familias los costos de los operativos y de las investigaciones.
En la ciudad se registraron tres denuncias formales y al menos ocho instituciones afectadas. El caso se inscribe en una ola de intimidaciones en más de 20 escuelas del país.
El hombre simuló estar armado durante una discusión en la vía pública; la policía comprobó que se trataba de una réplica sin capacidad de disparo.
El hecho generó alarma entre las familias, que acudieron al establecimiento para retirar a los alumnos. Intervinieron la Policía y organismos de niñez, mientras se evalúan medidas sobre el adolescente.
El sospechoso, de 20 años, fue localizado en la Terminal de Omnibus tras fugarse. La víctima y su familia lograron resguardarse y no resultaron heridas.