Un hombre de 34 años fue aprehendido luego de protagonizar un episodio de amenazas en la vía pública, en el que simuló tener un arma de fuego.

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El hecho ocurrió en la zona de Tripulantes del Fournier y Jauretche, donde el sujeto mantuvo una discusión con otro hombre y realizó gestos intimidatorios como si estuviera armado.

Tras un llamado y la intervención policial, efectivos lograron interceptarlo a pocas cuadras, en inmediaciones de Rosales y Jauretche. Durante el procedimiento, se le secuestró una pistola de utilería de plástico, que no tenía capacidad de disparo.

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La causa fue caratulada como infracción contravencional y quedó en manos del Juzgado Correccional en turno. La Justicia dispuso invitar a la víctima a realizar la denuncia formal y avanzar con las actuaciones correspondientes.

El imputado recuperó la libertad bajo caución juratoria, quedando a disposición de la Justicia.

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