Amenazó con un arma de juguete y terminó aprehendido
El hombre simuló estar armado durante una discusión en la vía pública; la policía comprobó que se trataba de una réplica sin capacidad de disparo.
Un hombre de 34 años fue aprehendido luego de protagonizar un episodio de amenazas en la vía pública, en el que simuló tener un arma de fuego.
El hecho ocurrió en la zona de Tripulantes del Fournier y Jauretche, donde el sujeto mantuvo una discusión con otro hombre y realizó gestos intimidatorios como si estuviera armado.
Tras un llamado y la intervención policial, efectivos lograron interceptarlo a pocas cuadras, en inmediaciones de Rosales y Jauretche. Durante el procedimiento, se le secuestró una pistola de utilería de plástico, que no tenía capacidad de disparo.
La causa fue caratulada como infracción contravencional y quedó en manos del Juzgado Correccional en turno. La Justicia dispuso invitar a la víctima a realizar la denuncia formal y avanzar con las actuaciones correspondientes.
El imputado recuperó la libertad bajo caución juratoria, quedando a disposición de la Justicia.
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