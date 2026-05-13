Una amenaza de bomba obligó a evacuar este mediodía la Escuela Mariano Moreno (Mitre 2579), luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presunta colocación de artefactos explosivos en el establecimiento.

Ads

Según informaron fuentes consultadas por El Marplatense, el llamante manifestó que utilizaría un artefacto explosivo en ambos pisos del Instituto Mariano Moreno, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.

Tras el aviso, se activó el protocolo correspondiente y el edificio fue evacuado de manera preventiva para resguardar la integridad de quienes se encontraban en el lugar.

Ads

Puede interesarte

Alumnos, docentes y trabajadores de la institución debieron abandonar el establecimiento mientras se llevaba adelante la inspección por parte de personal especializado.

Ads