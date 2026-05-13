Evacuaron la Escuela Mariano Moreno por una amenaza de bomba
El aviso fue recibido a través del 911 y derivó en la activación del protocolo de seguridad. Alumnos, docentes y personal fueron evacuados mientras se realizaba la inspección del edificio.
Una amenaza de bomba obligó a evacuar este mediodía la Escuela Mariano Moreno (Mitre 2579), luego de un llamado al 911 que alertó sobre la presunta colocación de artefactos explosivos en el establecimiento.
Según informaron fuentes consultadas por El Marplatense, el llamante manifestó que utilizaría un artefacto explosivo en ambos pisos del Instituto Mariano Moreno, lo que motivó la inmediata intervención de las autoridades.
Tras el aviso, se activó el protocolo correspondiente y el edificio fue evacuado de manera preventiva para resguardar la integridad de quienes se encontraban en el lugar.
Alumnos, docentes y trabajadores de la institución debieron abandonar el establecimiento mientras se llevaba adelante la inspección por parte de personal especializado.
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