escuela Mariano Moreno

Con la presencia de Arroyo, el Mariano Moreno festejó sus 100 años

El Intendente, egresado de la institución, descubrió una placa conmemorativa y fue uno de los designados para izar la bandera. La celebración del centenario del tradicional colegio continuará este sábado con una abrazo simbólicos de sus ex alumnos, que podrán recorrer las aulas del edificio.