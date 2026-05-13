Evacuaron la Escuela Mariano Moreno por una amenaza de bomba
El aviso fue recibido a través del 911 y derivó en la activación del protocolo de seguridad. Alumnos, docentes y personal fueron evacuados mientras se realizaba la inspección del edificio.
El aviso fue recibido a través del 911 y derivó en la activación del protocolo de seguridad. Alumnos, docentes y personal fueron evacuados mientras se realizaba la inspección del edificio.
El hecho ocurrió esta tarde en la misma cuadra del Mariano Moreno, ubicado en Mitre y Alberti.
El Intendente, egresado de la institución, descubrió una placa conmemorativa y fue uno de los designados para izar la bandera. La celebración del centenario del tradicional colegio continuará este sábado con una abrazo simbólicos de sus ex alumnos, que podrán recorrer las aulas del edificio.