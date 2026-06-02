Evacuaron el Complejo Universitario por una amenaza de bomba
Se activó un protocolo de revisión del edificio. Las actividades permanecen suspendidas.
Se activó un protocolo de revisión del edificio. Las actividades permanecen suspendidas.
Las operaciones se suspendieron brevemente durante una maniobra de intercepción de proyectiles.
La advertencia, que llegó pasado el mediodía, obligó a activar un procedimiento preventivo en el edificio legislativo y sus alrededores, con la intervención de especialistas en explosivos.
Lo informó el ejército israelí. Activaron las sirenas de alarma antiaérea en todo el país.
Autoridades iraquíes investigan si el ataque fue realizado con un dron o un misil. El impacto se produjo horas después de bombardeos contra un grupo armado proiraní que dejaron al menos dos muertos.
El 16 de julio de 1945, Estados Unidos detonó por primera vez una bomba atómica en Nuevo México. La prueba marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad y abrió las puertas a una devastación sin precedentes.
La intimidación había llegado este mediodía a través de un llamado al 911 y en esa comunicación, una mujer aseguró haber dejado un artefacto explosivo.
Según fuentes iraníes, dos soldados murieron durante los bombardeos. El ataque tenía como objetivo bases militares, aunque aseguraron que los daños fueron “limitados”.
El titular de la Sociedad Rural tenía planeado verse hoy con el jefe de Gabinete, pero por la tarde lo canceló hasta nuevo aviso.