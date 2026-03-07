El Aeropuerto Internacional de Dubái fue bombardeado por Irán este sábado, en el marco de la escalada del conflicto en Medio Oriente. Tras el ataque, las autoridades aeroportuarias anunciaron la reanudación parcial de las operaciones en la terminal aérea ubicada en Dubái.

Según informaron fuentes oficiales del aeropuerto, las operaciones fueron suspendidas brevemente mientras se desarrollaba una maniobra de intercepción de proyectiles iraníes.

En un comunicado difundido en la red social X, el aeropuerto indicó: “Hemos reanudado parcialmente nuestras actividades este 7 de marzo, con algunos vuelos operados desde el aeropuerto internacional de Dubái (DXB) y el Dubai World Central – Aeropuerto Internacional Al Maktum (DWC)”.

El Aeropuerto Internacional de Dubái es considerado el de mayor tráfico internacional de pasajeros del mundo y uno de los principales nodos de conexión aérea global, por lo que el incidente generó preocupación en medio de la creciente tensión regional derivada del conflicto armado en Medio Oriente.

Fuente: con información de TN

