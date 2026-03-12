Hubo una amenaza de bomba en el Congreso de la Nación
La advertencia, que llegó pasado el mediodía, obligó a activar un procedimiento preventivo en el edificio legislativo y sus alrededores, con la intervención de especialistas en explosivos.
Una amenaza de bomba generó un amplio operativo de seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires.
Tras recibir la advertencia, fuerzas policiales y personal especializado comenzaron a revisar el edificio y las zonas cercanas para descartar la presencia de explosivos o cualquier elemento sospechoso.
En el lugar trabajaron efectivos de seguridad y bomberos, que realizaron inspecciones preventivas mientras se mantenía el área bajo control.
El procedimiento se inició luego de que se registrara una alerta por posible bomba, lo que motivó la activación del protocolo correspondiente para este tipo de situaciones.
El operativo tuvo como objetivo verificar las instalaciones y garantizar la seguridad en el edificio legislativo y sus alrededores. La investigación continúa para determinar el origen de la amenaza.
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