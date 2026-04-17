Una amenaza de bomba generó momentos de tensión este viernes en la Escuela de Educación Técnica N°2 ubicada en pleno centro de la ciudad. Ante el aviso, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y evacuaron de inmediato a alumnos, docentes y personal del establecimiento.

Ads

En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a la brigada antiexplosivos, que realizó un exhaustivo rastrillaje para descartar la presencia de un artefacto peligroso. Como medida preventiva, también se dispuso un corte total del tránsito en las inmediaciones, lo que provocó complicaciones en la circulación vehicular.

El operativo se desarrolló durante varias horas y, según fuentes oficiales, no se hallaron elementos sospechosos dentro del edificio.

Ads

El hecho se suma a una serie de amenazas similares registradas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, lo que mantiene en alerta a la comunidad educativa y a las autoridades, que investigan el origen de estos episodios.



Puede interesarte

Ads