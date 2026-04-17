Amenaza de bomba en una escuela céntrica: rastrillajes y corte de tránsito
El operativo obligó a desalojar a estudiantes y docentes mientras personal especializado inspeccionaba el lugar.
Una amenaza de bomba generó momentos de tensión este viernes en la Escuela de Educación Técnica N°2 ubicada en pleno centro de la ciudad. Ante el aviso, las autoridades activaron el protocolo de seguridad y evacuaron de inmediato a alumnos, docentes y personal del establecimiento.
En el lugar trabajaron efectivos policiales junto a la brigada antiexplosivos, que realizó un exhaustivo rastrillaje para descartar la presencia de un artefacto peligroso. Como medida preventiva, también se dispuso un corte total del tránsito en las inmediaciones, lo que provocó complicaciones en la circulación vehicular.
El operativo se desarrolló durante varias horas y, según fuentes oficiales, no se hallaron elementos sospechosos dentro del edificio.
El hecho se suma a una serie de amenazas similares registradas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, lo que mantiene en alerta a la comunidad educativa y a las autoridades, que investigan el origen de estos episodios.
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