El paquete explosivo que detonó este viernes en la Escuela Superior de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, estaba dirigido a un exdirector de esa institución, según revelaron fuentes oficiales.

El artefacto formaba parte de una encomienda que había sido recibida y guardada en el edificio desde hace varios meses, y estaba etiquetado a nombre del comandante mayor retirado Diego Gasparutti, quien dirigió la escuela hasta mediados de 2024. Ese día, Gasparutti regresó al lugar para recoger algunos paquetes que se le habían retenido, y al abrir uno de ellos ocurrió la explosión.

La detonación se produjo alrededor de media tarde en una oficina del piso once del edificio ubicado sobre Avenida Paseo Colón. Varias personas que manipulaban o estaban cerca del paquete sufrieron heridas y debieron ser asistidas; algunas fueron trasladadas al Hospital Argerich, aunque ninguna corre riesgo de vida.

Como consecuencia del estallido se activaron protocolos de emergencia, se evacuó el inmueble y se desplegó un amplio operativo de seguridad. La investigación quedó a cargo de la justicia federal y de equipos especializados de la Policía Federal Argentina, que buscan determinar cómo llegó la encomienda al lugar, quién la envió y si el objetivo era específicamente Gasparutti o la intención era causar daño a la fuerza en general.

