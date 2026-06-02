El Complejo Universitario de Funes y Peña fue evacuado tras recibir una amenaza de bomba, lo que derivó en la activación de un protocolo de revisión del edificio y la interrupción total de las clases, sin que hasta el momento se haya definido un horario de finalización del operativo.

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Según se informó, la evacuación se realizó rápidamente una vez que se recibió la amenaza, con la inmediata activación de los protocolos de seguridad correspondientes.

Como medida preventiva, todas las personas que se encontraban en el lugar fueron evacuadas mientras se lleva adelante la inspección de las instalaciones.

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Las autoridades indicaron que las actividades académicas permanecerán suspendidas hasta que finalice el procedimiento y se garantice la seguridad del edificio.

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