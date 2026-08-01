El fiscal Carlos Russo informó que la Justicia avanzó en la causa con la detención de Gastón Nicolás Cichero por maltratos a dos ancianas en un geriátrico de la ciudad, y amenazas contra la compañera que lo denunció, quien enfrenta cargos por lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, con una pena en expectativa de entre 3 y 16 años de prisión.

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Desde Tribunales y en diálogo con la prensa, el fiscal indicó en torno al inicio del procedimiento, que “el miércoles la fiscalía a media mañana había solicitado orden de detención en relación a esta persona”, presentación que fue elevada al juez de garantías el jueves. Tras su evaluación, “el juez de garantías en el día de ayer concedió esa orden y en las primeras horas de la tarde se efectivizó la detención de este sujeto”.

Sobre el operativo, detalló que la aprehensión se concretó “en el domicilio en el cual estaba pernoctando, luego de una orden de allanamiento que también se efectivizó a los fines de concretar su detención”. En ese marco, agregó que “se procedió al secuestro de su teléfono celular a los fines de evaluar si surgen elementos de prueba del mismo”.

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Respecto al proceso judicial inmediato, indicó que el acusado “fue convocado en el día de la fecha a los fines de prestar declaración del artículo 308”, instancia en la que podrá ejercer su defensa. Aunque no brindó declaración ante el fiscal.

En cuanto a la calificación legal, el fiscal sostuvo que se le imputan “lesiones graves agravadas por ser en un contexto de violencia de género en relación a una de las víctimas, coacción en relación a otra de las víctimas del geriátrico y amenazas en relación a una ex compañera”.

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Finalmente, Russo explicó el criterio que determina la severidad de la eventual condena: “En este caso los hechos, de acuerdo a la fiscalía, concurren en forma real”, lo que implica que “los topes máximos de dichos delitos se suman y se toma el tope mínimo del delito mayor”. Bajo este encuadre, concluyó: “Estamos en una pena en expectativa entre 3 años de mínima y 16 años de máxima de prisión”.