La seccional Mar del Plata de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) difundió un balance “moderado” sobre la actividad durante las vacaciones de invierno, con niveles de ocupación por debajo de los promedios históricos, estadías de entre dos y tres noches y un gasto contenido en los establecimientos locales.

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Según el relevamiento gremial, el receso comenzó con un 25% de plazas ocupadas durante el primer fin de semana, en un contexto condicionado por eventos deportivos internacionales. El mayor movimiento se registró en el segundo fin de semana, con picos de entre el 40% y el 45% en algunos sectores, mientras que hacia el cierre del período las reservas se ubicaron en torno al 35%.

Desde la conducción sindical señalaron que el impacto económico resultó acotado y no alcanzó para revertir la retracción que atraviesa la actividad a lo largo del año. En ese marco, indicaron que el comportamiento de la demanda refleja un escenario de menor poder adquisitivo y consumo moderado por parte de los visitantes.

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El secretario general del gremio, Pablo Santín, sostuvo que si bien el movimiento turístico generó cierto alivio, el mayor dinamismo se concentró en el tramo central del receso. Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer las estrategias de promoción turística a nivel nacional para sostener la actividad durante los meses de menor afluencia.

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