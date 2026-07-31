El enfermero Nicolás Cichero, de 37 años, fue detenido en su domicilio en el marco de un operativo policial sin resistencia, luego de que el juez de Garantías Nº1, Daniel De Marco, ordenara su traslado a la Unidad Penal de Batán. La medida fue solicitada por el fiscal Carlos Russo tras el cambio de calificación legal de la causa.

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La investigación dejó de encuadrarse como lesiones leves -delito excarcelable- y pasó a caratularse como lesiones graves agravadas por violencia de género, coacción y amenazas, figuras que contemplan penas de cumplimiento efectivo. En ese contexto, se prevé que este sábado el imputado sea trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria, instancia en la que podrá declarar o guardar silencio.

De forma paralela, la fiscalía avanza con la recolección de pruebas, incluyendo pericias psicológicas, testimonios de familiares y otras diligencias, antes de resolver un eventual pedido de prisión preventiva.

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El agravamiento de la imputación se sustenta en registros audiovisuales y sonoros obtenidos de las cámaras del establecimiento, ubicado Rivadavia y Funes, correspondientes a un episodio ocurrido el lunes pasado alrededor de las 19:00. En las imágenes se observa a Cichero golpeando a una anciana con una cuchara y manipulando de forma brusca a otra residente para trasladarla de una silla a una cama.

Asimismo, los audios incorporados a la causa registran expresiones intimidantes y de violencia verbal dirigidas a las víctimas, entre ellas: “¿Por qué no te morís?”, “Morite de una vez por todas” y “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza”.

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A raíz de la viralización de los hechos y de la denuncia presentada por la propia administración del geriátrico Hogar David, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura provisoria preventiva del establecimiento. La medida se vincula además con el vencimiento de la habilitación ministerial, que debe renovarse cada cinco años y por la cual el lugar ya había sido intimado dos meses atrás.

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La administración cuenta con un plazo de 5 días hábiles para regularizar la situación. En caso de incumplimiento, se avanzará con la clausura definitiva del geriátrico y la reubicación total de los residentes.

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