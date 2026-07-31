El Instituto Ayelén de Mar del Plata implementará desde la reanudación de las clases una política de establecimiento libre de celulares para todos los alumnos del nivel Secundario.

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La decisión busca reducir las distracciones dentro del aula, mejorar el rendimiento académico y fomentar la socialización presencial durante los recreos. También apunta a disminuir la ansiedad relacionada con el uso permanente de pantallas.

Los estudiantes que concurran con celulares, relojes inteligentes, tabletas o consolas portátiles deberán entregarlos antes de la primera hora de clase. Los equipos permanecerán apagados o en modo silencioso dentro de cajas ubicadas en Preceptoría, donde quedarán resguardados bajo llave hasta el final de la jornada.

La restricción también regirá durante los recreos. Los alumnos recién podrán recuperar sus dispositivos al momento de retirarse del establecimiento.

Además, el colegio volverá a trabajar con materiales impresos dentro de las aulas. La plataforma IWALP continuará disponible para las tareas, comunicaciones y bibliografía que se utilicen desde el hogar, pero no se permitirá consultar esos contenidos desde pantallas durante las clases.

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Por este motivo, las familias deberán garantizar que los estudiantes concurran con los cuadernillos y textos necesarios previamente impresos.

La medida fue comunicada mediante una nota institucional y se enmarca en una resolución de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense que permite a los establecimientos definir sus normas de convivencia y adoptar acciones para proteger el entorno de aprendizaje.

Desde la institución señalaron que la iniciativa pretende recuperar los momentos de encuentro entre los jóvenes y generar mejores condiciones para el proceso educativo, priorizando la atención y el vínculo personal por encima del uso de los dispositivos móviles.

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