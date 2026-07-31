Mar del Plata tendrá este viernes 31 de julio una jornada marcada por la inestabilidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, General Pueyrredon permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas, principalmente desde las primeras horas de la tarde y hasta la noche.

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La temperatura se mantendrá con poca variación a lo largo del día: la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 14. Además, la probabilidad de precipitaciones será elevada y podría ubicarse entre el 70% y el 100%.

El tiempo comenzará a desmejorar durante la mañana, pero las condiciones más complicadas se esperan hacia la tarde y la noche. El organismo advirtió que algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y estar acompañadas por abundante caída de agua en períodos cortos, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo.

También podrían producirse ráfagas superiores a los 75 kilómetros por hora. Para la región se estiman acumulados de lluvia de entre 30 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar los objetos que puedan volarse y circular con precaución.

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