Un amplio operativo se realizó este jueves en la costa marplatense, luego del hallazgo de una extremidad ocurrido durante el último fin de semana.

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La búsqueda se concentró en los sectores de los balnearios Alicante y Alfonsina. Participaron efectivos policiales, integrantes de la DDI, bomberos, personal de Prefectura Naval Argentina, perros especializados, buzos tácticos e instructores judiciales.

A pesar del despliegue, el procedimiento finalizó sin que se localizaran otras partes del cuerpo ni elementos relacionados con el caso.

El material biológico será enviado al Laboratorio de Genética Forense de la provincia de Buenos Aires, ubicado en Junín. Allí se realizarán estudios para determinar la identidad de la persona y establecer las circunstancias de su muerte.

Los investigadores también analizan una posible relación con la desaparición de una mujer que habría dejado una carta en la que manifestaba intenciones de quitarse la vida en una zona costera de Mar del Plata. Los análisis de ADN serán fundamentales para confirmar o descartar esa hipótesis.

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