A la espera de la ciclogénesis: jueves nublado, fresco y con viento en aumento
La mínima será de 7° y la máxima de 12°. Se esperan ráfagas intensas del noreste hacia la noche, sin probabilidades de lluvia durante toda la jornada.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima se presentará hoy con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un progresivo incremento del viento del sector noreste a lo largo de la jornada.
Durante la mañana, la temperatura mínima será de 7°, con vientos moderados del noreste que oscilarán entre 23 y 31 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.
Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso hasta los 12°, manteniéndose la nubosidad predominante y con ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h.
Por la noche, la temperatura descenderá a 8° y las condiciones del viento se intensificarán, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante todo el día.