El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el clima se presentará hoy con cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y un progresivo incremento del viento del sector noreste a lo largo de la jornada.

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Durante la mañana, la temperatura mínima será de 7°, con vientos moderados del noreste que oscilarán entre 23 y 31 km/h, sin probabilidades de precipitaciones.

Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso hasta los 12°, manteniéndose la nubosidad predominante y con ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de entre 42 y 50 km/h.

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Por la noche, la temperatura descenderá a 8° y las condiciones del viento se intensificarán, con velocidades sostenidas de entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. La probabilidad de lluvias se mantendrá en 0% durante todo el día.

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