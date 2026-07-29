El grupo empresario encabezado por Marcelo Figoli adquirió el 85 por ciento de las acciones de Minella Stadium S.A., concesionaria del estadio José María Minella en Mar del Plata, y aguarda la aprobación del municipio para formalizar el cambio accionario, con la intención de avanzar en inversiones en la ciudad.

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“Tenemos intenciones de invertir en Mar del Plata. Estamos para apoyar a la ciudad. Ahora estamos esperando que el municipio dé el OK con el cambio de accionistas”, afirmaron desde la empresa tras concretar la operación, según indicó el periodista Carlos Walker en sus redes sociales.

La transferencia accionaria posiciona al grupo como principal actor dentro de la firma que administra el principal escenario deportivo de la ciudad, aunque su implementación efectiva dependerá del aval administrativo de las autoridades locales, en el marco del contrato de concesión vigente.

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En paralelo, el proceso se da en un contexto de investigación judicial en Mar del Plata vinculada a la adjudicación del estadio. En ese marco, la ONG Mirada Ciudadana prepara un viaje a la ciudad brasileña de San Pablo con el objetivo de recabar información sobre la empresa RB, señalada como accionista principal de Minella Stadium.

“Hay una investigación muy seria contra RB y queremos traer esa prueba a Mar del Plata”, sostuvo el abogado de la organización, César Sivo, quien detalló que durante la visita mantendrán reuniones con periodistas de investigación y abogados que intervienen en causas abiertas en Brasil.

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Según explicó, la iniciativa apunta a acceder a documentación y establecer vínculos con actores que investigan presuntas maniobras de lavado de activos que involucran a la empresa RB, a REAG y al Banco Master.

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“Ya estamos trabajando con periodistas y abogados de San Pablo que participan de esas investigaciones y queremos sumar esa información a la causa local”, agregó.

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