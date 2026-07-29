Tras una jornada agradable, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó un miércoles con descenso de temperatura, neblina durante las primeras horas y viento de baja intensidad en Mar del Plata.

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Para la madrugada y la mañana de este miércoles se espera neblina, una temperatura mínima de 7° y una máxima de 11°. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante la tarde y la noche.

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Uno de los aspectos destacados de la jornada será el viento, que soplará de manera leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora, con direcciones variables del sudeste, sur y este.

De cara a los próximos días, el SMN pronosticó un aumento de la intensidad del viento desde la tarde del jueves, con ráfagas de hasta 50 km/h, mientras que para la tarde del viernes se esperan tormentas fuertes y una temperatura máxima cercana a los 15 grados.

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