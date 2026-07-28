La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Participación Ciudadana, abrió la inscripción para las actividades que se desarrollarán durante agosto en el Punto Digital Libertad, ubicado en Ituzaingó 8350. Quienes deseen participar o solicitar más información pueden escribir al correo [email protected].

Ads

Puede interesarte

Entre las propuestas se encuentra el curso Uso de Celulares para Adultos Mayores, que se dictará los lunes de 9 a 10.30. La capacitación está orientada a brindar herramientas para que los participantes puedan aprovechar las funciones de sus teléfonos móviles y desenvolverse con mayor autonomía en el uso de la tecnología.

También se realizará el taller de Robótica para Niños, los lunes y jueves de 17 a 18. Durante las clases, los chicos aprenderán nociones de programación y ensamblaje, al tiempo que desarrollarán habilidades vinculadas al pensamiento lógico y la resolución de problemas.

Además, el espacio ofrecerá atención al vecino los lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 13.30. En tanto, los martes y jueves estará habilitado el sector de computadoras de uso libre para quienes necesiten acceder a equipos con conexión a internet.

La programación se completa con un taller de dibujo, que tendrá lugar los miércoles de 16 a 18, donde los asistentes podrán aprender distintas técnicas artísticas en un espacio pensado para fomentar la creatividad.

Ads

Ads