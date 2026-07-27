La ocupación hotelera en Mar del Plata alcanzó un promedio de entre el 45% y el 46% durante el último fin de semana, luego de haber comenzado la semana con previsiones cercanas al 25%.

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“La semana fue de menos a más”, explicó Hernán Szkrohal, referente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. Según detalló, después de la final del Mundial comenzó a observarse una recuperación progresiva de la actividad.

“A partir del lunes y martes, lentamente la gente del público local empezó a salir”, señaló. Luego, entre el martes y el miércoles, comenzaron a llegar turistas procedentes de localidades cercanas, la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia.

Ese movimiento permitió que la ocupación creciera de manera sostenida hasta alcanzar los mejores registros entre el viernes y el domingo. “Ese porcentaje que teníamos en la previa, que estaba orillando el 25%, empezó a trepar y este fin de semana llegó a un promedio del 45%”, indicó Szkrohal.

El representante de la AEHG también destacó la presencia de visitantes en las calles, los eventos realizados durante esos días y la mejora registrada en algunos rubros comerciales. “Vimos mucha gente paseando y, en algunos casos, haciendo un consumo moderado en todo lo que tiene que ver con la gastronomía”, expresó.

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Desde la entidad siguen ahora con atención el comportamiento de los primeros días de la semana. “Lo que estamos viendo es el lunes, martes y miércoles, porque algunos indicadores que tenemos los vamos a volver a medir para tratar de sostenerlos por lo menos hasta el jueves próximo”, afirmó.

Szkrohal reconoció que la situación continúa siendo compleja. “Está duro el día a día”, sostuvo, aunque valoró que el incremento permitió mejorar el trabajo frente a los meses anteriores, marcados por una fuerte retracción durante el invierno.

De todas maneras, aclaró que los números todavía están por debajo de lo esperado para este período. “El balance lo tenemos que ver como un incremento sobre el fin de semana, pero todavía muy lejos de lo que necesita Mar del Plata en unas vacaciones de invierno”, remarcó.

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Finalmente, consideró que la mejora funciona como un alivio dentro de un contexto adverso, aunque todavía no alcanza para revertir la crisis del sector. “En esta época de vacas flacas, no deja de ser un estímulo haber aumentado el trabajo, pero no es suficiente para amortiguar el impacto de la caída del consumo”, concluyó Hernán Szkrohal.

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