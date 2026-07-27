Desde el Municipio aclararon que la continuidad del Centro de Atención Primaria de la Salud de Chapadmalal siempre estuvo garantizada y que nunca se evaluó retirar el servicio del sector.

Ads

La respuesta surgió luego de que vecinos impulsaran una iniciativa para preservar el establecimiento, mejorar sus instalaciones y ampliar las prestaciones destinadas a las comunidades del corredor costero sur.

Según explicaron desde la comuna, recientemente se realizó una reunión con representantes vecinales para abordar la situación del CAPS. Durante el encuentro también visitaron un inmueble ubicado a pocos metros del espacio donde funciona actualmente.

El lugar evaluado cuenta con mayores dimensiones y permitiría desarrollar la atención sanitaria en mejores condiciones. En caso de concretarse el traslado, el centro permanecerá dentro de la misma zona y continuará atendiendo a los habitantes de Chapadmalal y los barrios cercanos.

De esta manera, el Municipio sostuvo que el funcionamiento del CAPS no corre riesgo y que cualquier modificación tendrá como objetivo mantener y mejorar el servicio.

Ads

Puede interesarte

Ads