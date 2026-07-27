El primer Festival del Alfajor Marplatense, denominado "Mordisco", convocó a más de 6.000 personas este domingo en Villa Mitre y cerró su primera edición con la venta de más de 8.000 alfajores, según informaron desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).

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La propuesta, organizada en el marco de las actividades de las vacaciones de invierno, contó con la participación de 15 productores de alfajores marplatenses y más de 40 emprendedores, además de charlas temáticas, espectáculos artísticos y actividades recreativas para los más chicos.

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Desde la organización destacaron que se comercializó la totalidad de los productos ofrecidos durante la jornada y señalaron que la gran concurrencia de vecinos y turistas obligó a interrumpir el tránsito en las calles aledañas a Villa Mitre para garantizar la seguridad de los asistentes.

Del operativo participaron distintas áreas municipales, entre ellas SAME, Defensa Civil, Tránsito, Patrulla Municipal, Niñez y EMSUR, que trabajaron en el ordenamiento y control del evento.

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