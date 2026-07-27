Más de 8.000 alfajores vendidos en el primer Festival del Alfajor Marplatense
La primera edición de "Mordisco" reunió a más de 6.000 personas en Villa Mitre. Participaron productores locales, emprendedores y artistas en una jornada con entrada libre y gratuita.
El primer Festival del Alfajor Marplatense, denominado "Mordisco", convocó a más de 6.000 personas este domingo en Villa Mitre y cerró su primera edición con la venta de más de 8.000 alfajores, según informaron desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).
La propuesta, organizada en el marco de las actividades de las vacaciones de invierno, contó con la participación de 15 productores de alfajores marplatenses y más de 40 emprendedores, además de charlas temáticas, espectáculos artísticos y actividades recreativas para los más chicos.
Desde la organización destacaron que se comercializó la totalidad de los productos ofrecidos durante la jornada y señalaron que la gran concurrencia de vecinos y turistas obligó a interrumpir el tránsito en las calles aledañas a Villa Mitre para garantizar la seguridad de los asistentes.
Del operativo participaron distintas áreas municipales, entre ellas SAME, Defensa Civil, Tránsito, Patrulla Municipal, Niñez y EMSUR, que trabajaron en el ordenamiento y control del evento.