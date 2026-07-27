El conflicto en el Puerto suma un nuevo capítulo. Daniel Flores, representante del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara), aseguró que desde hace más de seis meses mantienen negociaciones con las cámaras empresarias para lograr una actualización paritaria, pero denunció que aún no hubo avances concretos.

Ads

Según explicó, uno de los principales reclamos está vinculado con la demora en la incorporación de montos no remunerativos y con la falta de actualización de los valores salariales, que, afirmó, permanecen congelados desde marzo.

"Hace más de seis meses que venimos dialogando con las cámaras por una actualización de la paritaria que se dilata por la aplicación de los montos no remunerativos. No llegamos y la crisis la terminan absorbiendo los trabajadores", sostuvo Flores.

El dirigente sindical remarcó que la situación genera preocupación porque, según indicó, detectaron diferencias entre la información que reciben los trabajadores y la que, presuntamente, declaran las empresas.

"Hay disidencias entre los recibos y lo que se declara. Queremos trabajar junto a la Secretaría de Pesca solicitando las producciones para cotejar esos datos con los recibos de sueldo, porque no coinciden", afirmó.

Ads

En ese sentido, explicó que esa información también será clave para la elaboración del nuevo convenio colectivo que el Gobierno nacional solicitó que esté listo antes de fin de año.

"Necesitamos corregir esos datos para poder escribir un convenio que realmente sirva a toda la industria", señaló.

Flores indicó además que el gremio se mantiene en estado de alerta y que en los próximos días analizará junto a los trabajadores la documentación salarial correspondiente desde junio para definir los pasos a seguir.

Ads

"Estamos esperando reunirnos con nuestros compañeros, revisar los recibos que tenemos desde junio y, a partir de ahí, tomar las medidas que sean necesarias, porque desde marzo no se actualizan los valores y eso nos perjudica mucho", concluyó.

De esta manera, Siconara volvió a reclamar una pronta recomposición salarial y mayor transparencia en las liquidaciones, en un contexto de creciente tensión entre los gremios y el sector empresario en el Puerto.

Puede interesarte