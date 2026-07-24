En el marco del segundo fin de semana de las vacaciones de invierno, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, Hernán Szkrohal, confirmó una recuperación en las reservas, con niveles que rondan el 40%, tras un repunte registrado en los últimos días.

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Sobre la ocupación prevista entre viernes, sábado y domingo, el dirigente precisó a El Marplatense que el piso de reservas se consolidó en torno a cuatro de cada diez plazas disponibles. “Alrededor del 40% relevamos hoy, y seguramente algo más ingrese”, señaló a la vez que añadió que el indicador “puede ser un punto más, un punto menos”.

Al comparar estos valores con las estimaciones previas, Szkrohal remarcó la mejora registrada en el corto plazo. “Por suerte pudo levantar ese número que teníamos en la previa de esta semana, que estábamos apenas orillando el 25%”, explicó, al tiempo que indicó que “la expectativa es de ir por lo menos este fin de semana incrementándolo todavía un poquitito más”.

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Respecto de la base de cálculo, el titular de la AEHG aclaró que los porcentajes se elaboran sobre la oferta formalmente habilitada en el distrito. En ese sentido, indicó que los cómputos se realizan “siempre de lo que son las plazas que están habilitadas, que son alrededor de 32.000 entre lo que es gremial y lo que es privado”.

Finalmente, al referirse al movimiento urbano, destacó la circulación de personas en la zona céntrica durante el receso. “Se está viendo gente en el centro, se mezcla mucho con lo que es también el público local por las vacaciones de invierno”, concluyó.

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