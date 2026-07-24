En el marco del Mes Mundial de la Hepatitis, la Municipalidad de General Pueyrredon realizará una serie de jornadas gratuitas de prevención, diagnóstico y concientización en distintos puntos de Mar del Plata.

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La propuesta, organizada por la Unidad de Hepatología de la Secretaría de Salud, incluirá testeos de hepatitis C, vacunación contra la hepatitis B y orientación sobre las formas de prevención y tratamiento de estas enfermedades.

La primera actividad será el lunes 27 de julio, de 9 a 12.30, en el Centro de Salud N.º 1, ubicado en Colón 3294. El martes 28, Día Mundial de la Hepatitis, el operativo se trasladará al playón de la Iglesia Catedral y funcionará entre las 9.30 y las 12.30.

Las jornadas continuarán el miércoles 29 y el jueves 30, de 9 a 13, en el primer piso del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias, ubicado en Pehuajó 250.

La coordinadora de la Unidad de Hepatología Municipal, Claudia D’Amico, destacó la importancia de realizarse el test para detectar la hepatitis C de manera temprana, debido a que la enfermedad generalmente no presenta síntomas.

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“Contamos con tratamientos curativos que eliminan el virus y así evitamos la progresión de la enfermedad”, señaló la especialista.

Ante cualquier duda, los vecinos pueden acercarse al centro de salud más cercano para que un médico realice la orden de derivación al servicio de Hepatología del CEMA.

Además, en el establecimiento funciona un Consultorio de Uso Problemático de Alcohol, que atiende los martes desde las 8, y otro destinado a pacientes con hígado graso, disponible el último miércoles de cada mes, también a partir de las 8.

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La Unidad de Hepatología Municipal brinda atención a personas con distintas enfermedades del hígado, como hepatitis agudas y crónicas, hígado graso, enfermedades autoinmunes y cirrosis. También atiende a pacientes que se encuentran en lista de espera para un trasplante hepático y a personas trasplantadas.

La hepatitis es una inflamación de las células del hígado que puede ser causada por virus, consumo de alcohol, algunos medicamentos o enfermedades autoinmunes. Los virus que provocan esta enfermedad con mayor frecuencia son los de hepatitis A, B y C, por lo que conocer sus formas de transmisión es fundamental para prevenir el contagio.

Para obtener más información, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar/hepatologiamgp.

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