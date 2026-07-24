La Secretaría de Trabajo de la Nación confirmó días atrás la inscripción gremial del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de General Pueyrredon (SETRAM), reconocimiento celebrado por su secretario general, Diego Sosa, como “un hecho histórico para la ciudad de Mar del Plata”.

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El dirigente sostuvo en diálogo con El Marplatense que la obtención de la personería es resultado de “un trabajo enorme, inconmensurable, de unas convicciones plenas”, y remarcó que la medida permitirá al gremio “empezar a trabajar en igualdad de condiciones con cualquier otra institución sindical”.

Sosa detalló que el proceso estuvo marcado por dificultades administrativas que obligaron a la organización a avanzar por la vía judicial. “Iniciamos un procedimiento judicial donde nuestro equipo legal hizo un trabajo inconmensurable porque ganó todas las instancias judiciales, incluso en la Cámara de Apelaciones”, afirmó.

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Ante la falta de resolución, el sindicato llevó su reclamo al plano internacional. “Tuvimos que llegar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentando nuestro caso debido a la falta de predisposición para podernos inscribir de forma definitiva”, indicó, y agregó que “cuando hay convicciones y compromiso, las cosas llegan a su resultado final”.

En cuanto al contexto gremial, el titular del SETRAM destacó que el logro se produce “en un escenario extremadamente difícil y desfavorable para las entidades sindicales”, subrayando la importancia de haber sostenido el proceso con “absoluta autonomía e independencia política”.

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“Como decimos desde el día número uno, nosotros no tenemos jefes políticos y eso nos da la autonomía y la capacidad de gestionarnos de forma independiente”, enfatizó.

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Finalmente, Sosa aseguró que la nueva organización será “transparente, honesta y con dirigentes formados y capacitados”, con el objetivo de “poner en un alto nivel de jerarquía a los trabajadores municipales de ahora en más”.

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