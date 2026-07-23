La ONG Mirada Ciudadana recibió la habilitación de la Justicia para ser incorporada como parte querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en la concesión del Estadio José María Minella y el Polideportivo Islas Malvinas. El pedido había sido confirmado por el abogado César Sivo, quien representa a la entidad.

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“Si no nos admitía, teníamos instancias de discusión y queríamos hacerlo rápido. Es una causa que requiere intervenciones inmediatas”, había comentado el letrado en declaraciones a El Marplatense, antes de conocerse la decisión de la Justicia.

El planteo fue impulsado junto a César Ventimiglia, referente de Mirada Ciudadana, organización que busca intervenir en el expediente con el objetivo de velar por la transparencia en la administración de los recursos públicos municipales.

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La investigación penal se inició a partir de una denuncia presentada por el fiscal general federal Juan Manuel Pettigiani, luego de cuestionamientos formulados por bloques de la oposición sobre presuntos incumplimientos contractuales de la empresa Minella Stadium, concesionaria del predio ubicado en el Parque de los Deportes.

En el marco de la causa, el fiscal de Delitos Económicos, David Bruna, tomó declaración testimonial a los concejales Horacio Taccone (Acción Marplatense) y Diego García (Unión por la Patria), además del actual secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Guillermo Volponi.

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El avance de la investigación coincide con el complejo presente financiero de la empresa concesionaria. Esta semana, el suministro eléctrico del complejo fue interrumpido por falta de pago y trascendió que la firma acumula 14 cheques rechazados por falta de fondos por más de $221 millones.

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La situación contrasta con el proyecto presentado al momento de la adjudicación, que contemplaba inversiones cercanas a los 40 millones de dólares para la puesta en valor del Estadio José María Minella durante la gestión del intendente Guillermo Montenegro.

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