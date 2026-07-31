Estadio Minella

Así será el operativo de seguridad para Aldosivi-Gimnasia con 370 policías
El partido se jugará el domingo desde las 14:30 en el Minella. Habrá accesos separados, controles con DNI y cortes de tránsito en la zona.
El partido se jugará el domingo desde las 14:30 en el Minella. Habrá accesos separados, controles con DNI y cortes de tránsito en la zona.
Empataron en cero en el primer partido de la fecha disputado en el Minella. Las pocas situaciones las tuvo el equipo visitante, que se encontró con una sólida actuación del arquero Werner.
El “Torito” venció por 2-1 a Chacarita en el Minella.
El hecho ocurrió durante el operativo de seguridad del partido frente a Barracas. El hombre llevaba el arma escondida entre sus ropas.
El proyecto propone que la Comisión de Deportes del Concejo Deliberante recorra el predio y convoque a la empresa para que detalle los plazos y la inversión prevista.
El concejal de Acción Marplatense, Horacio Taccone, presentó un proyecto para consultar al Ejecutivo sobre el estado del convenio que firmó el Municipio con la AFA.
El "Torito" sumó su segundo empate consecutivo tras igualar sin goles con San Miguel y permanece en el anteúltimo puesto de la Zona A.
El intendente Guillermo Montenegro se refirió a la aprobación, por mayoría, de la licitación del histórico complejo deportivo y sentenció a la oposición.
Dentro de los próximos 30 días, se realizará la entrega de la tenencia de los espacios licitados.
El “Torito” se lo dio vuelta a Arsenal en el Minella.
El futbolista de Aldosivi, habló luego del triunfo del equipo en condición de local frente a Almagro.
Lo afirmó el concejal Vito Amalfitano quien profundizó el tema en la comisión de Deportes del cuerpo deliberativo donde pidieron sumar especialistas a la Unidad de Gestión y al gobierno de la Provincia. "Montenegro dejó el estadio a la deriva como dejó a la ciudad, a la peatonal y a la seguridad de