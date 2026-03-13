Ingresó al Concejo Deliberante un proyecto para que se realice una inspección en el Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el campo de los deportes, además de convocar a la empresa concesionaria para que informe qué obras prevé realizar, en qué plazos y con qué nivel de inversión.

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La iniciativa surge ante la falta de precisiones públicas sobre las obras comprometidas en el pliego de concesión, a cinco meses de adjudicado el proceso y luego de que la empresa tomara posesión de las instalaciones sin que hasta el momento se haya presentado un plan de obras concreto.

El proyecto, presentado por el concejal Diego García, del bloque Unión por la Patria, solicita que el Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación, garantice una recorrida e inspección presencial de la Comisión de Deportes en el predio concesionado y que se convoque a los responsables de Minella Stadium S.A. para que den precisiones sobre el proyecto ejecutivo de obras, los plazos previstos, la inversión estimada y la situación actual de las instalaciones.

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“Lo único que se conoce son renders e imágenes ilustrativas. Mientras tanto, no hay información clara ni avances concretos que estén a la vista. Por eso también es importante que la Comisión de Deportes pueda ir al lugar y tener una mirada directa sobre el estado del estadio, el Polideportivo y todo el predio”, remarcó el edil.

García advirtió además que la empresa cuenta con 36 meses de gracia sin pagar canon, con el argumento de destinar esos recursos al desarrollo de las obras comprometidas. “La empresa ya está explotando comercialmente el espacio: durante el verano se realizaron recitales y eventos en el Polideportivo. Pero esa facturación no se ve reflejada en mejoras visibles de la infraestructura. Es fundamental que el Ejecutivo haga cumplir las obligaciones asumidas en el pliego y exija el inicio de las obras”, señaló.

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Por último, el concejal subrayó que el Concejo Deliberante no puede quedar al margen del seguimiento de una concesión de esta magnitud: “Estamos hablando de espacios emblemáticos de la ciudad, que son públicos y estratégicos para el deporte marplatense. Lo mínimo que corresponde es tener información precisa, control institucional y un compromiso real para poner en valor el Minella, el Polideportivo y todo el predio del Parque de los Deportes”.