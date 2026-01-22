Un hombre de 26 años fue aprehendido esta tarde en la zona del Estadio José María Minella, donde Aldosivi debutaba contra Defensa y Justicia por el Torneo de Primera División del Fútbol Argentino, tras querer ingresar al partido con una entrada trucha.

Ads

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial de la Comisaría Decimosexta en el acceso sur del estadio, en el marco de las tareas de control y cacheo dispuestas para el evento deportivo. Los efectivos constataron que el imputado intentaba ingresar al recinto con una entrada apócrifa, situación que fue detectada conforme a los protocolos de seguridad vigentes.

Ante esta irregularidad, se procedió a la aprehensión del sujeto, quien quedó imputado por Infracción al artículo 17 de la Ley 11.929 a instancias del Juzgado en lo Correccional en turno. Las autoridades dispusieron la formación de la causa, la realización de las actuaciones de rigor y la posterior libertad del imputado bajo caución juratoria.

Ads

Puede interesarte

Ads